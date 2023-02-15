Анфиса Чехова во сне откусила себе зуб

Ведущая Анфиса Чехова рассказала, что во сне откусила себе зуб. В экстренном порядке она направилась в клинику для реставрации зубов.

Чехова опубликовала фото пострадавшего зуба в соцсетях. На снимке виден коричневый скол.

«Зуб полечили, чистку сделали и наметили дальнейший план работы», - показала Чехова свою улыбку после вмешательства стоматолога.

Процесс посещения врача Чехова снимала на камеру. Стоматологи вернули улыбке ведущей первоначальный вид.

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