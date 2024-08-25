«Чтобы была из хорошей семьи»: Артем Чекалин поделился, на какой девушке готов жениться во второй раз

Артем Чекалин заявил, какую девушку представляет рядом с собой.

Блогер продолжает бурно обсуждать личную жизнь в социальных сетях. На этот раз подписчики поинтересовались, на какой женщине он готов жениться.

Несмотря на то, что сейчас Артем все-таки находится в отношениях с 24-летней Надеждой, он все же размышляет на тему, связанной с идеальной девушкой, которую хочет видеть рядом с собой. Чекалин отметил, что она должна быть не только привлекательной и умной, но еще и обладать чувством юмора.

Кроме того, блогеру важно, чтобы его будущая избранница любила его детей и хорошо к ним относилась.

«Это та девушка, которая одновременно красивая, образованная, умная, с которой есть о чем поговорить, общительная, привлекательная, зажигательная... Чтобы она полюбила моих детей, потому что они половину времени живут со мной. Чтобы она хотела своих детей. Чтобы она была из хорошей семьи, с хорошим воспитанием, с правильными семейными ценностями», — сообщил Чекалин в своем блоге.

Также Андрю важно, чтобы девушка не пыталась его изменить. По мнению предпринимателя, любимый человек должен принимать партнера таким, какой он есть.

Ранее мы писали о том, что закрутивший бурный роман после развода Артем Чекалин ответил на обвинения в изменах.