«Матвиенко доверял мне»: Кирилл Андреев рассказал, почему пел больше Апполонова в «Иванушках»

Кирилл Андреев рассказал, что пел больше «рыжего» в «Иванушках» из-за Матвиенко. Об этом сообщает aif.ru.

Певец Кирилл Андреев больше 30 лет поет в составе группы «Иванушки International». Фанаты коллектива знают, что большую часть вокала в песнях исполняет именно Андреев. По его словам, это решение было принято продюсером Игорем Матвиенко.

«Ну так получилось, что где-то больше моего вокала. Игорь Матвиенко доверял мне и чувствовал, что ту или иную песню я спою лучше. В общем, по-разному бывало», — объяснил он.

Музыкант призвал не разделять успехи группы на отдельных солистов. По словам Андреева, Матвиенко дал коллективу творческую свободу.

«Думаю, что история „Иванушек“ — история нашей общей жизни. Ведь у каждого из нас много и сольных песен — и у меня, и у Андрея, и у Игоря Сорина, и у Олега Яковлева, и у Кирилла Туриченко», — рассказал певец.

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