Больше нет денег на роскошную жизнь: Галкин* работает сутками, чтобы прокормить Пугачеву и детей

Больше года назад Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) покинул Россию и стал строить свою жизнь за границей. Вскоре к нему в Израиле присоединилась и супруга Алла Пугачева вместе с двумя детьми. Причем изначально сама Примадонна просила не называть ее отъезд эмиграцией, ведь она уехала не навсегда. Осенью 2022 года певица действительно вернулась, но хватило ее ненадолго. Уже через несколько дней она забрала документы сына и дочери из школы и насовсем улетела из страны.

Ходили слухи, что в планах артистки было и вправду остаться в России, но все разрушилось, когда ей не удалось наладить дела своего мужа. Видеть на Родине комика больше не желали после всех его скандальных заявлений, и она была вынуждена тоже уехать.

Теперь же супруги пытаются приспособиться к новым условиям, ведь жизнь с нуля за границей дается не так уж и просто. Оказалось, что собирающий тысячные стадионы в России Галкин* не может зарабатывать такие же суммы, что и раньше. А ведь он является единственным кормильцем в семье. Алла Борисовна уже давно завершила свою карьеру и теперь полностью посвятила себя детям. Обеспечивать же роскошную жизнь супруги должен шоумен, а ради этого приходится работать до изнеможения.

Сейчас Максим Галкин* находится постоянно на гастролях и лишь изредка возвращается к жене, чтобы отдохнуть. Его страница в социальной сети превратилась в площадку для анонсов, и он только успевает рассказывать о грядущих концертах. С выступлениями комик объездил уже почти всю Европу, и даже поехал в Турцию в самый разгар страшных землетрясений. Теперь же он собрался в США и Канаду, причем графику работы не позавидуешь.

В личном блоге Галкин* сообщил, что его концерты пройдут с 3 марта и почти каждый день. Всего он покажет 21 выступление в Америке и 4 в соседней стране. Пользователи Сети отметили, что уже и не помнят, когда шоумен работал нон-стопом, так как в России у него не было для этого надобности – денег хватало на все.

«Уже ноги стер до колен. Непросто денежки даются. Не то что в России, сидя в Москве», «Ничего себе график! Понятно, не от хорошей жизни, денег не хватает. Это не Россия, пахать надо, да, Макс?» - оставляли комментарии подписчики Галкина* под его публикацией.

Ранее появилась информация, что Аллу Пугачеву ограбили в Израиле в отсутствие мужа на 38 миллионов рублей.

*(Признан иноагентом на территории РФ)