«Чтоб все страдали так!»: Анастасия Волочкова рассказала, в чем видит свое счастье

Анастасия Волочкова рассказала о счастье в личной свободе. Об этом сообщает YouTube-канал «Дневник Хача».

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не считает себя страдалицей. По словам знаменитости, она находит время и для отдыха, и для работы.

«Я не страдающая, а счастливая, друг мой сердечный. Не пудри мне мозги! Приходи на мой спектакль и увидишь, какая я страдающая. Чтоб все страдали так, как Анастасия Волочкова!» — заявила она в интервью.

При этом Волочкова рада, что ни от кого не зависит. По ее словам, она может выпить когда захочет — это и есть личная свобода.

«Я могу позволить себе утром покурить кальян, выпить бокал просекко, послать всех и сказать: „Люди добрые, а теперь пусть весь мир подождет“» — добавила она.

