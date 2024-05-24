Подруга Филиппа Киркорова заявила, что 75-летняя Алла Пугачева теряет голос

Диджей Катя Гусева, известная своей дружбой с певцом Филиппом Киркоровым, рассказала, что уехавшая из России 75-летняя Алла Пугачева теряет голос. Так она прокомментировала новую песню Примадонны под названием «Ложный стыд».

«Я в текст песни не вслушивалась, но голос как будто не Аллы Борисовны. Возможно, стихи хорошие. Но голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет: она его теряет», -сказала Гусева в беседе Mk.ru.

По мнению Гусевой, проблемы с голосом не мешают Пугачевой, и она может продолжить петь, если этого захочет.

«Все-таки Алла Борисовна для нас — легендарная личность, несмотря на нюансы, которые сейчас есть», - заключила подруга Киркорова.

Ранее певец Григорий Лепс проигнорировал новую песню Пугачевой. Он также выразил сомнение в том, что таким образом артистка пытается напомнить о себе российским слушателям.