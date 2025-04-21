«Что же мы с тобой наделали?»: о чем жалела потерявшая сына Нонна Мордюкова незадолго до смерти

Звезда фильма «Родня» Нонна Мордюкова была одной из наиболее выдающихся отечественных актрис XX века. Однако судьба у первой жены Вячеслава Тихонова была непростой: она так и не смогла устроить личную жизнь и потеряла единственного сына. В беседе с Экспресс газетой сестра артистки Людмила раскрыла неизвестные подробности ее жизни.

Нонна Мордюкова запомнилась зрителям ролями в фильмах «Молодая гвардия», «Они сражались за Родину», «Родня», «Вокзал для двоих», «Ширли-мырли» и других. За годы карьеры удостоилась множества наград. Но путь к личному счастью у актрисы был сложным.

Первым мужем артистки стал Вячеслава Тихонова, с которым познакомилась во время съемок «Молодой гвардии». В 1950 году пары родился сын Владимир, которому была уготована трагическая судьба — он скончался в 40 лет. По словам сестры Нонны Мордюковой, актриса «обожала» единственного наследника, но из-за работы ни она, ни супруг не могли уделять ему много внимания, в результате чего тот связался с плохой компанией и стал употреблять запрещенные вещества.

После развода звезда «Родни» вышла замуж за Владимира Сошальского, но брак продлился всего полгода. Нонна Мордюкова так и не смогла устроить личную жизнь — она «была влюбчивой», а «самым несчастным», по словам сестры, был для артистки роман с Александром Фадеевым-младшим, который ей изменил.

Незадолго до смерти Нонна Мордюкова оказалась в одной больнице с первым супругом. Артисты попросили друг у друга прощения и осознали, что совершили ошибку, расставшись когда-то давно.

«Моя сестра позвонила Тихонову и сказала: „Славочка, прости меня за все, прости“. А он ответил: „И ты меня, Нонночка, за все прости“. А потом оба почти в один голос вздохнули: „Что же мы с тобой наделали?“» — поделилась сестра Нонны Мордюковой.

Напомним, в последние годы актриса болела сахарным диабетом, а 6 июля 2008 года ушла из жизни в возрасте 82 лет. Была похоронена рядом с сыном на Кунцевском кладбище в Москве.

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