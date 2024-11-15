Что ждет Степаненко, если после экспертизы окажется, что она получила наследство нечестно

По иску о признании недействительным завещания подруги юмористки Елены Степаненко назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Адвокат Андрей Алешкин рассказал, что будет, если докажут незаконное получение артисткой наследства от Натальи Маголы. Напомним, по завещанию Степаненко перешли две квартиры в Сочи в шаговой доступности от морского порта, а также ценности и антиквариат. Родной сестре и матери Магола не оставила ничего.

Алешкин отметил, что посмертная экспертиза будет сложной. Изучат последние годы жизни человека, проверят, состоял ли он на учете, имел ли травмы и заболевания мозга.

«Но при отсутствии этих фактов, родные ничего не смогут доказать. Дело обречено на провал»», - отметил адвокат в разговоре с Woman.ru.

В случае положительной экспертизы завещание признают недействительным. Указанные в нем люди понесут ответственность, если нотариус даст против них показания. При этом для самого нотариуса, говорит эксперт, «это равносильно выстрелу в голову», его карьера закончится. Однако при самом худшем сценарии возможно возбуждение уголовного дела.

«Тогда это мошенничество группой лиц по предварительному сговору, срок за такое преступление до 10 лет тюрьмы», - вместе с тем допустил Алешкин.

Ранее сообщалось, что юморист Евгений Петросян в связи с судами Степаненко назвал ее ведьмой.