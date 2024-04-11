Что ждет рок-группу «Слот» после ухода певицы Нуки

Недавно певица Нуки объявила об уходе из группы «Слот» после 18 лет работы с коллективом. Несмотря на это, музыканты планируют продолжать творческую деятельность.

Музыканты группы заявили, что к этому решению их подтолкнули эмоции зрителей, для которых важно творчество коллектива.

Участники коллектива отметили, что им важно оставаться со своей публикой. Они поблагодарили фанатов за веру в группу — это дает музыкантам силы двигаться дальше.

«Будут новые треки, альбомы и, конечно, концерты. Не так быстро, как нам всем бы этого хотелось, но мы в процессе и процесс необратим!», — отметили они в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Певица Нуки (настоящее имя Дарья Ставрович) пришла в коллектив в 2006 году — с тех пор он обрел волну популярности. Именно вокальные данные Дарьи позволили группе завоевать множество фанатов.

«Слот» была основана в 2002 году Игорем Лобановым вместе с Сергеем Боголюбским и Денисом Хромых. В 2003 году вышел дебютный альбом коллектива.

Напомним, в аккаунтах группы в социальных сетях появилась «новость катастрофического характера» об уходе вокалистки из проекта. Участники группы назвали появление Нуки в 2006 году большим успехом и выразили шок от новости о ее уходе. Они также заявили, что будут консультироваться с фанатами относительно дальнейших планов коллектива.