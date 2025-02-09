«Что ж вы от меня отвернулись?»: Отар Кушанашвили «прошелся» по Лолите после ее нападок на Филиппа Киркорова

Отар Кушанашвили резко высказался о Лолите Милявской после ее нападок на Филиппа Киркорова. В эфире своего YouTube-шоу «Каково?!» телеведущий публично обратился к певице, обвинив ее в безразличии к его болезни.

В 2023 году Лолита и Филипп Киркоров оказались в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Как утверждает певец, блогер, которой он обещал прийти на мероприятие, подставила его — он «получил по полной программе». Недавно Лолита «прошлась» по коллеге и заявила, что он «готов предать кого угодно. Отар Кушанашвили не остался в стороне от конфликта и заявил, что певица ничуть не лучше артиста.

«Я был другом Лолиты и знаю, что такое дружба в ее представлении. Они пишут друг другу про дружбу: „Ты был другом, теперь ты предатель“. Но то же самое, за что упрекает Милявская Киркорова, могу предъявить я. Что ж вы от меня отвернулись в самый тяжелый момент? Что ж вы от меня-то отвернулись?» — возмутился журналист.

По словам телеведущего, в тяжелый период, когда он узнал о четвертой стадии рака, от него отвернулись многие знакомые из мира шоу-бизнеса. Среди них была и Лолита, которая прошла мимо его беды.

«Вы вообще удалились из моей жизни! Но! Вдруг вот я с кем-то дружил бы, и я узнал, что он при смерти, что бы я сделал? Даже в ваших глазах, будучи гнидой, кем угодно, я бы нашел способ найти того, с кем прожил какую-то часть жизни, и сказать: „Ты только держись, не умирай!“» — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, в июне 2024 года журналист был госпитализирован в подмосковном Красногорске. Впоследствии Отар Кушанашвили сообщил, что проходит лечение от рака, а осенью объявил о «триумфальной победе» над болезнью. Известно, что телеведущий перенес несколько операций и пережил две клинические смерти, а сейчас проходит химиотерапию. В настоящее время он уже вернулся к привычной жизни и продолжил вести свое YouTube-шоу «Каково?!».

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили раскритиковал обманутую мошенниками певицу Ларису Долину.