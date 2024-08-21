«Что ж ты тогда концерты давал здесь?»: Распутина обратилась к уехавшему Макаревичу*

Известная певица Маша Распутина высказалась о поведении уехавшего из России музыканта Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом), который регулярно позволяет себе русофобские высказывания. Ее слова приводит aif.ru.

«А когда он пел здесь для советского народа, что же он тогда не думал, что все хорьки? Самый многочисленный народ СССР и России — это русский народ, никто оспаривать этого не будет. Что ж ты тогда концерты давал здесь, если мы все „хорьки“ и у нас „плохие гены“?», — поделилась исполнительница.

Кроме того, Распутина отреагировала на заявления Макаревича* во время беседы с пранкерами Вованом и Лексусом. В ходе общения лидер «Машины времени» признался, что перестал контактировать с бывшими коллегами по отечественной рок-сцене, которые остались в РФ и поддержали проведение СВО. Он также публично поддержал украинскую армию.

«Вот видите, как они все проявились, эти уехавшие. Все их заявления и проявления — всё как под кальку. Легли все под Запад и проявились вон как…», — отметила певица.

Ранее Маша Распутина раскрыла, какую пенсию хочет получать.

*(признан в РФ иноагентом)