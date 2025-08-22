«Что за сладкая парочка»: сын Игоря Верника увез 19-летнюю возлюбленную на Мальдивы

Актер Григорий Верник улетел на Мальдивы вместе с 19-летней возлюбленной Полиной Гухман. Пара не скрывает отношения и активно делится романтическим контентом в соцсетях.

Впервые о романе сына Игоря Верника со звездой сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» заговорили в июле 2025 года. Артисты вышли вместе в свет, не пытаясь утаивать от прессы чувства друг к другу. После этого они все чаще стали посещать светские мероприятия, а в конце августа улетели в отпуск.

Гухман опубликовала в личном блоге кадры с возлюбленным, сделанные на Мальдивах. Под одним из фото актриса восхитилась красотой избранника.

«Мужчина сбежал с какого-то подиума ко мне в ленту», - написала Полина.

Отметим, что пара Гухман и Верника нравится поклонникам. В соцсетях им желают счастья и часто делают комплименты.

«Боже, какие вы милые», «Что за сладкая парочка», «Очень надеюсь, что у вас все будет хорошо», - восхищаются пользователи.

