«Что за подгузник?»: молодую жену Цекало раскритиковали из-за необычного наряда

Молодая супруга Александра Цекало поделилась снимками из новой фотосессии, где предстала в необычном наряде. Ее короткие шорты в соцсетях сравнили с подгузником.

Дарина Эрвин часто удивляет публику своими образами. Она показала кадры, на которых позировала в экстремально коротких серебристых шортах с завышенной талией.

Комплект дополняли укороченная куртка песочного цвета, вязаные гетры и кожаные сапоги. 34-летняя Эрвин была с распущенными волосами и легким макияжем.

В комментариях разгорелись нешуточные споры. Одни пользователи были категоричны.

«Что за подгузник?», «Классный памперс», «Мартышка! Ничего привлекательного. Раньше была лучше», – написали в комментариях.

Однако нашлись и те, кто оценил смелый и необычный наряд Эрвин.

«Это законно быть такой сногсшибательной?», «Дарина, ну красотка, ну не могу! Шикарные фотки, шикарная вы», «Необыкновенная девушка», – восторгались поклонники.

В настоящее время пара находится в Москве. По слухам, актриса получила роль в сериале «Джайв».

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин начали встречаться в 2018 году, а спустя год официально оформили отношения.

