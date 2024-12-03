«Что за красота»: Оксана Самойлова исполнила мечту мамы в ее день рождения

Маме Оксане Самойловой Евгении Николаевне исполнилось 53 года. Телезвезда исполнила давнюю мечту родительницы и вывезла ее на горнолыжный курорт на Алтай.

В многодетной семье Оксаны есть традиция — поздравлять с утра именинника. Маму Самойлова с детьми встретила в фойе отеля. Они вручили Евгении Николаевне несколько огромных букетов роз, а после качали на руках. Джигана на снимках не было, скорее всего, рэпер не смог присутствовать на празднике по каким-то причинам.

Видео поздравлений блогер опубликовала на своей страничке в соцсети. Оксана пожелала маме и дальше радовать своим безумным смехом. Она поблагодарила Евгению Николаевну, что та научила детей быть настоящей, дружной семьей.

«Мы обязательно передадим это всё своим детям. Я знаю, что это была твоя самая главная мечта в жизни — чтобы все твои дети и внуки собирались вместе за одним столом. Кажется, у тебя всё получилось», — пожелала Оксана.

Мама знаменитости очень любит горы. Отметить день рождения на горнолыжном курорте, катаясь на лыжах, было ее давней мечтой. Жена Джигана также пришла в восторг от поездки, отметив, что они встречают день рождения «над облаками».

«Что за красота! И почему мы раньше тут не были», — отметила звезда.

Отметим, что Самойлова и Джиган воспитывают четверых детей. Недавно семилетняя дочь знаменитостей Майя обратилась к родителям с просьбой больше не рожать.