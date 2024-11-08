«Что за дичь!»: сестра Гуфа прокомментировала сообщения о попытках рэпера перегрызть электронный браслет

Сестра Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) Ольга отреагировала на сообщения о том, что оказавшийся в рехабе после дебоша в бане рэпер из-за ломки перегрыз провода базы для электронного браслета. Об этом пишет Газета.Ru.

Родственница музыканта не подтвердила эту информацию.

«Что за дичь пишут!», — возмутилась Долматова.

Информацию о том, что артист перегрыз провода браслета, также опровергли в ГУФСИН по Московской области.

Напомним, конфликт с участием Гуфа начался с того, что музыкант в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью людьми в подмосковной Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Изначально артист снял баню на два часа и оплатил их, но позже попросил продлить на три часа. Помимо этого, Долматов требовал, чтобы в заведении отключили камеры. Когда пришла пора платить, артист отказался.

Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, в ходе которой Гуф ударил правоохранителя. В результате против рэпера возбудили дела по статьям о мелком хулиганстве и грабеже с применением насилия.

Ранее сообщалось, что находящийся в рехабе Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки. Также исполнитель разрисовал окна в медучреждении и сделал надписи с призывами об уничтожении.