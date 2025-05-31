«Что за бред? Ее не хотят видеть»: Виталий Бородин резко высказался о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на новость о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. В своем Telegram-канале политик назвал эту информацию «вбросом» и заявил, что в стране не хотят видеть эмигрировавшую певицу.

Недавно блогер Вадим Манукян объявил о планах Аллы Пугачевой приехать в РФ этим летом. По его словам, исполнительница хита «А знаешь, все еще будет» получила предложение выступить на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» в Казани в августе. Однако общественный деятель не стал раскрывать, откуда у него такая информация.

Не оставил без внимания громкую новость и Виталий Бородин. Глава ФПБК не поверил в подлинность информации о возвращении артистки. Политический деятель призвал ориентироваться в этом вопросе на мнение россиян и дал понять: они не желают видеть Аллу Пугачеву на Родине.

«Манукян подумал, что, возможно, Пугачева приедет на «Новую волну». Это он так подумал. Встречный вопрос: нельзя было спросить у граждан России, провести опрос: „Хотели бы вы видеть Пугачеву?“ Например, мои подписчики не хотят ее видеть. И зачем делать этот вброс? Что за бред?» — возмутился Виталий Бородин.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми эмигрировала из России в Израиль. Недавно певица вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Она не стала отвечать на вопрос, планирует ли возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой». 29 мая в Министерстве юстиции РФ объявили, что не нашли оснований для включения знаменитости в реестр иноагентов.

Ранее продюсер Павел Рудченко раскрыл, зачем Алла Пугачева может приехать на «Новую волну»: «Это будет ради пиара и шок-контента».