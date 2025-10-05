«Что я не сделала для мамы? Я поняла, что не прощу себе этого»: почему Ольга Дроздова ушла из театра

Звезда сериала «Бандитский Петербург» Ольга Дроздова раскрыла, почему ушла из театра. В эфире программы «Мой герой» на ТВЦ актриса призналась, что, пережив потери, поняла: она не простит себе, если не будет уделять внимание близким.

В 2021 году Ольга Дроздова уволилась из театра «Современник», в котором прослужила более 30 лет. С тех пор жена Дмитрия Певцова преподает в Институте современного искусства в Москве. Как оказалось, уйти из кино она решила после череды семейных трагедий. Тогда артистка поняла: она лучше оставить карьеру, чем оставит без внимания близких. При этом актриса утверждает, что не предавала театр.

«Я не могу сказать, что разочаровалась. Меня просто не хватало. Сначала заболела Димина мама, потом моя, затем ушла из жизни Галина Борисовна, потом мама Димы, следом моя мама стала уходить — и я поняла, что больше не могу. <…> У меня было много вопросов к себе… Ну как же так? Вот они уходят… А что я не сделала для мамы? Где я была? <…> И я поняла, что не прощу себе, если буду в это время репетировать. Я поняла, что без меня там хорошо, а тут нехорошо», — поделилась Ольга Дроздова.

По словам знаменитости, у нее нет желания вернуться на сцену. Больше удовольствия Ольге Дроздовой приносит работа со студентами театрального факультета — будущими артистами.

«По сцене нисколечко не скучаю. Я так благодарна Господу за своего рода лоботомию. Я смотрю на сцену, радуюсь за тех, кто на ней, но вот самой так же не хочется», — призналась актриса.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что его супруга Ольга Дроздова была не нужна в «Современнике».