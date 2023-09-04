«Что вы знаете о выживании?»: Матильда Шнурова не может выбраться из пустыни со злополучного фестиваля

Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда застряла на фестивале Burning Man, который собрал звезд со всего мира. Из-за ливней в пустыне образовалась грязевое месиво, которое твердеет под ногами – выбраться из него практически невозможно. Шнурова прокомментировала случившееся.

«Снова начался дождь. Мы застряли. Что вы знаете, ребята, о выживании?» - рассказала она. Слова знаменитости приводит StarHit.

Шнурова прошлась по грязи в шубе и в джинсах. На опубликованном ею коротком видео заметно, что ноги буквально утопают в грязи.

Есть вероятность, что зрителей фестиваля начнут эвакуировать из западни. Грунт начинает подсыхать, но трассы пока недоступны для проезда.

Фестиваль Burning Man проходит в пустынной части штата Невада – рядом с городом Блэк-Рок-Сити. С началом дождей 1 сентября грунт превратился в грязь – передвигаться по ней невозможно.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с бывшего мужа Шнуровой 60 тыс. рублей за использование изображения профессионального фотографа в клипе.