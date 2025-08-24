«Что в этом веселого?»: Сосо Павлиашвили вступился за упавшего на сцене Киркорова

Певец Филипп Киркоров впервые вышел на сцену после получения ожога на концерте весной на открытии фестиваля «Новая волна». Во время выступления народный артист неудачно оступился и упал с лестницы. При этом вместо поддержки он получил в свой адрес волну хейта и насмешек. За коллегу по цеху решил вступиться Сосо Павлиашвили, который призвал прекратить травлю короля поп-эстрады.

61-летний артист не понял реакции зрителей. Певец не понимает, почему зрители не говорят о красивых номерах и выступлениях на «Новой волне», а запоминают только плохое.

Сосо считает, что зрители, наоборот, должны поддержать экс-супруга Примадонны и перестать злорадствовать.

«Ребята, не злорадствуйте, пожалуйста. Человеку было больно, человек упал. Что в этом веселого? Это не всех, конечно, касается. Но я вас очень прошу: относитесь друг к другу по-человечески», — приводит его слова mk.ru.

Павлиашвили призвал людей быть добрее и помогать тем, кто оказался в сложной ситуации, даже если это незнакомый человек.

Напомним, еще на репетиции певец едва держался на ногах, когда поднимался по движущейся лестнице. Тогда его удерживал ассистент. Но во время концерта помогать артисту было некому, поэтому он, оступившись, упал, но продолжил петь. К счастью, исполнителю удалось избежать опасных травм.