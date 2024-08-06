Что то знает о новом возлюбленном Ксении: Артем Чекалин заявил, что Бородиной повезло с избранником

Телеведущая Ксения Бородина перестала скрывать от общественности нового молодого человека по имени Николай. Об избраннике звезды мало что известно. Из последнего комментария блогера Артема Чекалина под постом Бородиной в социальных сетях следует, что Ксении повезло с избранником.

Бывший муж Лерчек оставил короткое послание под видео с телеведущей и ее новым мужчиной, а также поставил лайк. Похоже, что блогер знает что-то о возлюбленном звезды «Дома-2». Чекалин написал, что «Ксюше повезло с парнем».

По информации в интернете, у Николая 780 тысяч подписчиков в социальных сетях. Он частый гость передач на телевидении. Например, мужчину можно было увидеть в проектах «Влюбись, если сможешь», «Это нормально?», «Вызов» и «Последний герой. Русский сезон». Последний, к слову, вела Бородина.

Ранее 41-летняя телеведущая заявила, что купила квартиру в Москве. По словам Ксении, она сделала дорогой подарок себе.