«Что-то я перегуляла»: певица Слава пришла на вечеринку в прозрачном платье

Певица Слава снялась в эффектном образе на вечеринке. 44-летняя исполнительница хита «Попутчица» примерила прозрачное платье в горох с черным купальником на Мальдивах. Она опубликовала в соцсетях видео с отдыха уже после возвращения в Россию. Об этом сообщает «Жизнь».

Знаменитость активно ведет соцсети и делится всеми подробностями жизни. Подписчики знают, что певица любит весело проводить время и часто посещает вечеринки. Не стали они исключением и во время отдыха на Мальдивах. Слава показала, как развлекается на мероприятии в необычном наряде.

На артистке было прозрачное длинное платье в крупный горох. Снизу на ней был комплект черного цвета, предположительно – купальник. Она добавила к своему образу пестрый веер и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

«Все. Я дома! Что-то я перегуляла», — заявила Слава.