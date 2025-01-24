«Что-то я перегуляла»: певица Слава пришла на вечеринку в прозрачном платье
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Певица Слава снялась в эффектном образе на вечеринке. 44-летняя исполнительница хита «Попутчица» примерила прозрачное платье в горох с черным купальником на Мальдивах. Она опубликовала в соцсетях видео с отдыха уже после возвращения в Россию. Об этом сообщает «Жизнь».
Знаменитость активно ведет соцсети и делится всеми подробностями жизни. Подписчики знают, что певица любит весело проводить время и часто посещает вечеринки. Не стали они исключением и во время отдыха на Мальдивах. Слава показала, как развлекается на мероприятии в необычном наряде.
На артистке было прозрачное длинное платье в крупный горох. Снизу на ней был комплект черного цвета, предположительно – купальник. Она добавила к своему образу пестрый веер и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.
«Все. Я дома! Что-то я перегуляла», — заявила Слава.
Певица отметила, что теперь три дня проведет без телефона, придерживаясь здорового образа жизни, принимая ванны и делая массажи. Она также пожелала поклонникам крепкого здоровья.
Ранее мы писали о том, что певице Славе пришлось избавиться от вещей, которые она привезла с отдыха. Оказалось, что на звезду напали клопы, которые прилетели с ней.