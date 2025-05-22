«Был опыт»: Дима Билан намекнул на наличие внебрачного ребенка

Певец Дима Билан спровоцировал слухи о внебрачном ребенке. Поводом для обсуждений послужило высказывание самого артиста. Он отметил, что у него уже был опыт воспитания детей. Об этом сообщает NEWS.ru.

На светском мероприятии в Москве журналисты решили узнать, задумывался ли Дима о пополнении в семье, и получили неожиданный ответ. Оказалось, что Билан уже нянчился с ребенком. Однако развивать эту тему певец отказался.

«У меня был опыт, который меня пока тормозит. Это не та тема, о которой можно говорить здесь впопыхах. Но, естественно, я об этом всегда думаю», - заявил Билан.

Отметим, что Дима никогда не был женат. Также неизвестно, есть ли у него возлюбленная. Личную жизнь он предпочитает не комментировать. Артист лишь признавался, что не может найти супругу, так как у него слишком завышены идеалы.

Ранее Дима Билан рассказал, как поздравил коллегу Мари Краймбрери с появлением на свет дочери. Певица родила от блогера Давы.