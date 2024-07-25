«Что-то подмешал в воду или в еду»: журналист назвал Глюкозу жертвой ненавистников

Журналист Максим Новиковский заявил, что Глюкоза стала «жертвой ненавистников». Мужчина убежден, что на концерте в Красноярске исполнительница хита «Невеста» появилась в странном виде не по своей вине, а ей «что-то подмешали». Об этом он сообщил в разговоре с PROZVEZD.

Напомним, что 20 июля Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вышла на сцену в честь Дня металлурга и удивила публику своим поведением. По словам очевидцев и судя по видео, распространившихся в соцсетях, звезда не попадала под фонограмму, еле разговаривала и трогала себя за неприличные места.

«Я уверен, что российской певице Глюкозе что-то подмешали… Хочу вступиться за Глюкозу. Наталья Ионова никогда в жизни не была замечена в употреблении психотропных препаратов. Я никогда на тусовках не видел её пьяной, в отличие от многих представителей шоу-бизнеса», – высказался Новиковский.

Продюсер отметил, что считает сумму 5 млн рублей за выступление нормальной для «молодой популярной певицы». Он напомнил, что Глюкоза выступала перед более чем 72 тыс. человек на территории крупного заказчика. Мужчина уверен, что звезда серьезно бы отнеслась к такому концерту, как и любой другой артист.

«Поэтому я уверен, что Глюкозе до концерта кто-то из недоброжелателей или завистников что-то подмешал в воду или в еду», – добавил Новиковский.

Ранее мы писали о том, что музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» предрек Глюкозе конец карьеры. Он назвал ее «убогой певичкой» после выступления в Красноярске.