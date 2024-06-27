«Что-то остается навсегда»: Нетребко и Эйвазов появились вместе на следующий день после объявления о разводе
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Оперная певица Анна Нетребко и тенор Юсиф Эйвазов появились вместе после объявления о разводе. С ними был сын артистки Тьяго.
Соответствующая публикация появилась на странице Нетребко в соцсетях.
Певица была в красном платье с такого же цвета сумкой и очках. Эйвазов появился в красной футболке и джинсах. Между ними стоял сын Анны.
Певица подписала публикацию: «Что-то остается навсегда». Оставила смайл в виде сердца и ссылку на страницу Эйвазова.
Пользователи Сети до сих пор не верят в их развод. В комментариях под постом они писали: «Неужели это правда?», «Не поверила, не верю. Такая красивая пара», «Не верю, пока сами не напишут», «Какая семья. Скажите, что это неправда».
26 июня пара объявила о разводе после 10 лет брака. В их заявлении говорилось, что решение было трудным, но дружеским. В тот же день Эйвазов показал, как проводит время с сыном Нетребко.