«Что-то остается навсегда»: Нетребко и Эйвазов появились вместе на следующий день после объявления о разводе

Оперная певица Анна Нетребко и тенор Юсиф Эйвазов появились вместе после объявления о разводе. С ними был сын артистки Тьяго.

Соответствующая публикация появилась на странице Нетребко в соцсетях.

Певица была в красном платье с такого же цвета сумкой и очках. Эйвазов появился в красной футболке и джинсах. Между ними стоял сын Анны.

Певица подписала публикацию: «Что-то остается навсегда». Оставила смайл в виде сердца и ссылку на страницу Эйвазова.

Пользователи Сети до сих пор не верят в их развод. В комментариях под постом они писали: «Неужели это правда?», «Не поверила, не верю. Такая красивая пара», «Не верю, пока сами не напишут», «Какая семья. Скажите, что это неправда».

26 июня пара объявила о разводе после 10 лет брака. В их заявлении говорилось, что решение было трудным, но дружеским. В тот же день Эйвазов показал, как проводит время с сыном Нетребко.