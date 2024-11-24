«Что-то очень неожиданное»: актриса Марина Федункив прервала молчание после новости о рождении первенца

Недавно в СМИ появилась новость о том, что звезда Comedy Woman Марина Федункив впервые стала мамой. 53-летняя актриса никак не комментировала эту информацию, но теперь прервала молчание и вышла на связь в соцсети с необычным заявлением.

Артистка опубликовала в личном блоге фото, на котором она позирует с табличкой, где написано ее имя и хэштег #чернаяпантера, а также стоит дата — 29 ноября.

«Ох, друзья! Будет что-то очень неожиданное», — написала Марина Федункив.

Юмористка не стала приводить подробности грядущего события. Однако примечательно, что в этот день планируется презентация нового клипа Филиппа Киркорова на песню «Черная пантера». Перед премьерой певца поддержали многие знаменитости, в числе которых Жасмин, Егор Крид и другие. Вероятно, присоединилась к пиар-кампании и Марина Федункив.

Напомним, актриса состоит в браке с итальянцем Стефано Маджи с 2021 года. Пара ведет непубличный образ жизни и не выходит в свет вместе, Марина Федункив также редко делится кадрами с мужем в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что представители Марины Федункив отреагировали на новость о появлении у артистки первенца.