«Что-то неладное»: в Сети заговорили о проблемах в отношениях сына Валерии и его супруги

Валерия и Иосиф Пригожин считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на то, что в прессе регулярно появляются новости об их разводе, супруги лишь продолжают строить семейное счастье и подавать образцовый пример публике. Вот почему поклонники считали: сын Валерии и его избранница повторят судьбу звездных родственников и будут напоминать их в молодости. Долгое время жизнь Шульгиных казалось идеальной, однако недавно по Сети стали распространяться слухи о разладе в семье.

Дело в том, что сейчас Арсений улетел в Сочи без Лианы и своей дочери. Мужчина уже неделю выставляет красочные фотографии с отдыха, на котором он находится в компании друзей. К слову, его супруга тоже не скучает. В свою очередь девушка отправилась на девичник в Баку. Об этом она проинформировала в личном блоге.

«Будем много гулять, общаться, пробовать местную вкуснятину и ходить по магазинам. В таких поездках я всегда расцветаю как девушка и напитываюсь энергией», — написала Лиана.

Пока родители отдыхают, за их наследницей присматривают Валерия и Пригожин. На данный момент звездное семейство никак не комментировало ситуацию, однако на связь с изданием «7 дней» вышел инсайдер и подтвердил наличие проблем у Шульгиных.

«Пара казалась идеальной, но теперь поклонники заподозрили, что в семье творится что-то неладное», — высказался источник, приближенный к кругу семьи.

Ранее Валерия откровенно сообщила о том, что отношения с Иосифом не входили в ее планы. Полное высказывание артистки смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Запашный рассказал о последних годах жизни Юлии Началовой. По словам мужчины, певица никогда не «стеснялась своих рук». Напомним, долгое время знаменитость боролась с подагрой, однако ее состояние ухудшил стремительно развивающийся сепсис.