«Что-то не вполне законное»: Алена Кравец призвала проверить фонд поддержавшей Украину Натальи Водяновой

Актриса и светская львица Алена Кравец раскритиковала Наталью Водянову, которая тратит миллионы на благотворительные гала-ужины. Она напомнила, что российская модель в 2022 году осудила СВО и поддержала Украину, а сейчас пытается усидеть на двух стульях.

Кравец также отметила, что муж Водяновой французский бизнесмен, гендиректор Berluti, председатель совета директоров Loro Piana, входит в совет директоров компании LVMH.

«Это все — люксовые марки одежды и аксессуаров, рассчитанные на миллионеров. Сумку Berluti в ЦУМе я видела за 300 тысяч. Кроссовки Loro Piana — за 1 миллион. И если бы Водянова осуждала Украину, то бизнес мужа рухнул бы из-за падения продаж. А люди за деньги удавятся! Наверное, стоит проверить деятельность ее фонда — не финансирует ли он под видом благих дел что-то не вполне законное», — сообщила aif.ru Кравец.

На днях в светской тусовке разгорелся скандал. Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана обиделась, что Водянова не пригласила ее на гала-ужин в самом дорогом отеле Дубая, где присутствовали Ксения Собчак и Яна Рудковская.

Мероприятие было посвящено детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра (РАС), церебральным параличом, синдромом Дауна. При этом младшую сестру, у которой ДЦП и аутизм, Наталья также не позвала.

«Есть люди, которые пытаются усидеть на двух стульях. Что называется, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Это как раз про Водянову», - заверила Кравец.

Ранее представители фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» ответили Светлане Бондарчук, обидевшейся из-за отсутствия приглашения на гала-ужин. Оказалось, что прошедшее в Дубае мероприятие не было вечеринкой для друзей организации, поэтому Светлану позовут на вечер, организованный уже в России.