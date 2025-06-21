«Что-то не пускает на его могилу»: в окружении Пьера Нарцисса рассказали о мистике после смерти певца

21 июня исполнилось три года со дня смерти певца Пьера Нарцисса, скончавшегося в 45 лет. В беседе с mk.ru директор и близкий друг артиста Сергей Дворцов рассказал, как живет его семья после трагедии.

Директор Пьера Нарцисса признается: ему до сих пор тяжело говорить об смерти друга, ушедшего в 2022 году: «Очень грустно говорить о том, что его нет, и очень тяжело. Ну как бы то ни было, он у нас в сердце, он у нас в душе, и будет жить, пока мы живы». Сергей Дворцов заверил: родные и близкие помнят певца и устраивают вечера памяти.

По словам собеседника издания, в настоящее время бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева вместе с их 19-летней дочерью Каролиной и новым мужем живет в квартире покойного артиста. Вдова музыканта выступает с концертами и «живет насыщенной жизнью», а дочь серьезно занимается спортом.

Исполнитель хита «Шоколадный заяц» был похоронен в семейном склепе в Камеруне. Друг Пьера Нарцисса рассказал, что «практически каждый день» к нему на могилу приходят его родственники. Сергей Дворцов признался, что за три года после смерти артиста он, вдова и дочь так и не смогли приехать на кладбище к музыканту.

«Обстоятельства не позволяют сейчас надолго улететь из России ни мне, ни бывшей жене с дочкой. Постоянно что-то не пускает на его могилу. Как говорится, обстоятельства пока сильнее нас, но я могу заверить, что мы обязательно это сделаем и полетим на его могилу», — поделился директор Пьера Нарцисса.

Сергей Дворцов также раскрыл, что покойный певец до сих пор посылает ему и семье мистические знаки: «Пьер мне периодически снится, и, на мой взгляд, это своего рода мистический знак: он нас сверху как бы защищает, благословляет на определенные дела».

Напомним, Пьер Нарцисс ушел из жизни 21 июня 2022 года в результате остановки сердца из-за неудачной операции на почке, ему было 45 лет. Известно, что в течение 10 лет музыкант боролся с тяжелой формой подагры, развившейся на фоне астмы, в 2022 году ему также диагностировали почечную недостаточность.

Ранее сообщалось о том, что Пьер Нарцисс пришел во сне к возлюбленному вдовы: «Брат, спасибо за мою семью».