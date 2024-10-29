«Что-то не чисто»: Богдасаров о сложностях в работе с Гариком Харламовым

Актер Михаил Богдасаров рассказал о сложностях в работе с юмористом Гариком Харламовым. В интервью WomanHit.ru он вспомнил, как вся съемочная команда ждала артиста, а он лишь отшучивался.

Заслуженный артист России Михаил Богдасаров имеет огромный опыт за плечами. Он снялся в 330 проектах и работал как режиссер со многими звездами. Мужчина вспомнил, как Гарик Харламов серьезно опоздал на съемки.

«С Гариком Харламовым, как всегда, произошла одна и та же история. Он должен был прийти на съемку в 10:15, в 10:30. максимум. Ну, дальше вы все поняли», – с улыбкой признался Михаил.

Грачевский позвонил Гарику, на что он ответил, что встал и почистил зубы. Артист обещал приехать, как только доест и наденет ботинки. При этом он жил недалеко от студии им. Горького.

«Проходит какое-то время — мы же все загримировались, с оператором обо всем договорились, как и что снимать. Звоним Гарику, а он опять: «Да-да-да. Я уже зашнуровываю правый ботинок — сейчас завяжу бантики, и к вам». И тут мы начали догадываться: что-то не чисто», – поделился актер.

Богдасаров добавил, что в итоге Харламов приехал только в двум-четырем часам. Он сделал это, потому что за ним поехал кто-то из сотрудников.

«Но он был, как огурец! Работал, как автомат», – добавил звезда.

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