«Что-то на эпичном»: Асмус неожиданно обратилась к Ивану Янковскому

Кристина Асмус и Иван Янковский сыграли во многих совместных проектах. Наиболее популярным из них был скандальный фильм «Текст», который широко обсуждался зрителями. Но актеров связывает и совместная работа в театре — в пьесе «Утиная охота». Снимок с участием Янковского и Асмус на сцене попал в школьный учебник по литературе, что вызвало бурные эмоции у бывшей жены Гарика Харламова.

Звезда сериала «Интерны» увидела, что фотография с ней и Иваном Янковским опубликована в школьном учебнике по литературе. Асмус решила рассказать об этом в социальных сетях и обратилась к своему коллеге.

«Слышь, Иван Филиппович? Что-то на эпичном», — написала знаменитость.

Постановка идет в московском Театре имени Ермоловой. Ее написал Александр Вампилов, но режиссер Евгений Марчелли изменил пьесу. Зилов в исполнении Янковского предстает зрителям влюбленным и нежным. Асмус играет в «Утиной охоте» жену Зилова Галину.

Недавно звезда удивила поклонников новым образом. Кристина коротко подстриглась из-за того, что у нее испортились волосы. В Сети ее начали травить и сравнивать с мальчиком, но актриса не реагирует на злобные комментарии.

Ранее сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о причинах распада брака юмориста Гарика Харламова с Кристиной Асмус.