Что стало с ювелирным салоном, который родители подарили Либерж Кпадону на свадьбу

Участница «Дома-2» Либерж Кпадону закрыла подаренный родителями ювелирный салон еще при жизни. Некогда она утверждала, что закрыла бизнес временно и он, якобы, должен переехать в другой торговый центр.

Подробности сообщает Woman.ru.

Родители подарили Кпадону магазин украшений на ее свадьбу в 2014 году. Салон назвали «ЛибержЕ» - в честь Либерж и ее мужа Евгения.

Магазин работал в Москве, но со временем владелица закрыла салон. Кпадону уверяла, что скоро бизнес получит второе дыхание, но в результате стала упоминать его все реже. Издание пишет, что дело Либерж не выдержало конкуренции и кризиса.

Девушка сконцентрировалась на развитии соцсетей, основала студию танцев и магазин косметики, открыла студию лазерной эпиляции и звукозаписывающую студию.

Ранее сообщалось, что вещи Кпадону решили увезти из арендованной квартиры.