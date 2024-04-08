passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 апреля 2024, 18:17
1 мин.

Что стало с ювелирным салоном, который родители подарили Либерж Кпадону на свадьбу

Woman.ru: Либерж Кпадону закрыла подаренный родителями ювелирный салон при жизни.
Что стало с ювелирным салоном, который родители подарили Либерж Кпадону на свадьбу

© Starface.ru

Участница «Дома-2» Либерж Кпадону закрыла подаренный родителями ювелирный салон еще при жизни. Некогда она утверждала, что закрыла бизнес временно и он, якобы, должен переехать в другой торговый центр.

Подробности сообщает Woman.ru.

Родители подарили Кпадону магазин украшений на ее свадьбу в 2014 году. Салон назвали «ЛибержЕ» - в честь Либерж и ее мужа Евгения.

Магазин работал в Москве, но со временем владелица закрыла салон. Кпадону уверяла, что скоро бизнес получит второе дыхание, но в результате стала упоминать его все реже. Издание пишет, что дело Либерж не выдержало конкуренции и кризиса.

Девушка сконцентрировалась на развитии соцсетей, основала студию танцев и магазин косметики, открыла студию лазерной эпиляции и звукозаписывающую студию.

Ранее сообщалось, что вещи Кпадону решили увезти из арендованной квартиры.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Woman.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
бизнес
украшение
ювелирные украшения