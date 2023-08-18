Что сотворила с лицом: Вика Цыганова впервые призналась, что обращалась к пластическому хирургу

59-летняя певица Вика Цыганова призналась, что обращалась к пластическому хирургу. При этом артистка никогда не ставила филлеры.

Признание знаменитости публикует сайт mk.ru.

Цыганова посещает косметолога с 13 лет. Она использует «хороший уход», а ко всем модным процедурам относится «крайне категорично». Сначала певица смотрит на результат у других и только потом решает, делать или нет.

«Поэтому у меня нет никаких филеров на лице. Но я обращалась к хирургу. Я думаю, что иногда кардинальные решения очень правильны», - поделилась исполнительница.

Что она сделала с лицом, не уточняется. Издание полагает, что были операция по омоложению и, возможно, ринопластика. При этом черты лица у нее несильно изменились.

Ранее сообщалось, что пластический хирург отменил операцию блогерши Виктории Бони без объяснения причин. Она планировала сделать «лисьи глазки». Операция стоит 24 млн рублей.