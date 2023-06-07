«Что сделал, то сделал»: Михаил Пореченков раскрыл правду о внебрачном сыне, которого скрывал 19 лет

Популярный отечественный актер Михаил Пореченков имеет большую семью. Есть у мужчины и внебрачный сын Владимир Любимцев, с которым он начал общаться, только когда парню исполнилось 19 лет. Молодой человек рассказал, как сейчас складываются их отношения с отцом.

В программе Пятого канала «Светская хроника» парень признался, что поддерживает связь с родственником. Они не так часто видятся, но иногда их дороги пересекаются.

«У нас спектакль совместный есть. В основном мы в театре пересекаемся», — рассказал Владимир.

Несмотря на то, что в детстве Михаила не было рядом, сын пошел по его стопам и стал актером. Пореченков тепло принял парня и говорит, что он «довольно успешно» играет в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова.

«По большому счету, здесь каждый за себя отвечает, но мы друг друга поддерживаем», — говорит наследник артиста.

Напомним, что Владимир появился на свет в 1989 году. У его матери Ирины был роман с актером, когда он обучался в Эстонии. Отношения закончились, а во время рождения ребенка Михаил был уже в Санкт-Петербурге. После смерти женщины воспитанием мальчика занимались бабушка и дедушка по материнской линии. В 19 лет молодой человек начал общаться с отцом. СМИ пишут, что Пореченков помог ему с карьерой.

«У меня следующий этап. Я пытаюсь развиваться, пытаюсь не останавливаться на одном месте, двигаться. А что прошлое? Что сделал, то сделал», — говорит в интервью звезда.