«Что с вашими коленями?»: встревоженные поклонники пожелали Евгению Петросяну здоровья

Юморист Евгений Петросян несколько дней назад улетел с молодой женой Татьяной Брухуновой на Мальдивы. Артист опубликовал с отдыха фотографию, на которой из-под одежды выглядывают специальные ленты.

На фото Петросян предстал в футболке с акулами и шортах. Из-под одежды на коленях видны лейкопластыри телесного цвета.

Подписчица спросила: «Что с вашими коленями?»

На это Петросян ответил: «Тейпы».

В комментариях артисту пожелали здоровья.

Отметим, что тейпы используют при травмах или заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Ими фиксируют суставы для уменьшения нагрузки.

Ранее неизвестный «похоронил» Петросяна. Юморист не стал терпеть откровенную ложь и выступил с заявлением.