09:56, 05 декабря 2022
1 мин.
«Что с вашими коленями?»: встревоженные поклонники пожелали Евгению Петросяну здоровья
Юморист Евгений Петросян несколько дней назад улетел с молодой женой Татьяной Брухуновой на Мальдивы. Артист опубликовал с отдыха фотографию, на которой из-под одежды выглядывают специальные ленты.
На фото Петросян предстал в футболке с акулами и шортах. Из-под одежды на коленях видны лейкопластыри телесного цвета.
Подписчица спросила: «Что с вашими коленями?»
На это Петросян ответил: «Тейпы».
В комментариях артисту пожелали здоровья.
Отметим, что тейпы используют при травмах или заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Ими фиксируют суставы для уменьшения нагрузки.
Ранее неизвестный «похоронил» Петросяна. Юморист не стал терпеть откровенную ложь и выступил с заявлением.
Источник фото:Артур Лебедев/ Starface.ru
Автор:Лилия КараеваТеги: