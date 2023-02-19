«Что с собой сделала?»: Стас Пьеха выложил снимок с Илоной Броневицкой

Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая недавно отметила 62-летие. Стас Пьеха, запечатлел событие на камеру. Выложив новый снимок, он написал, что на нем изображено три поколения красавиц.

Поклонники восхитились Илоной, ее дочерью Эрикой и внучкой Василисой, однако расстроились, что не хватает Эдиты.

Известно, что Эдита Пьеха мало появляется на публике. В прошлом году ей исполнилось 85 лет, но поклонники по-прежнему отмечают ее красивую внешность. Оказалось, что она ни разу не делала пластические операции.

«Что с собой сделала? Так помолодела», «Илона в холодильнике спит, что ли?», — говорят поклонники.

Ранее мы писали, что Стас Пьеха признался, что счастлив только в наркологическом отделении.