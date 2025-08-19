«Что с ними произошло за сутки»: DJ Smash рассказал, что во Франции снова растет интерес к российским диджеям

Музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, сообщил о возрождении интереса к русским диджеям со стороны французских музыкантов. В разговоре с Национальной службой новостей артист рассказал, что накануне получил несколько запросов от зарубежных коллег.

«Вчера я получил три письма от разных диджеев из Франции, которые мне предложили делать какие-то совместные работы. А сегодня мой друг Боб Синклер — суперизвестный мировой диджей, выложил видео в социальной сети на русском языке. Что с ними всеми произошло за эти сутки, я понять не могу — несколько лет от них ничего не было слышно», — поделился DJ Smash.

Также он рассказал, что один француз предложил ему совместную работу поскольку «скоро наступит мир». Так что, признается Ширман, он планирует «заняться фитами».

«Мы всегда работали с разными международными музыкантами, а французские электронные музыканты всегда отличались особым звучанием, стилистикой, которая мне нравится. Это классический танцевальный хаус. Поэтому, если от них будут поступать адекватные предложения, я с удовольствием рассмотрю», — добавил музыкант.

Все это произошло на фоне известий, что в сентябре в Москву впервые за долгое время планирует приехать мировая звезда электронной музыки DJ Snake. Ширман отметил, что приезд коллеги в Россию — это неожиданное и яркое событие. Сам Андрей уже имел опыт совместной работы с ним.

Ранее DJ Smash поздравил своего друга, актера Эдриана Броуди с получением «Оскара».