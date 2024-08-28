«Что с ним все носятся?»: зрители «Новой волны» раскритиковали возвращение Андрея Губина

Зрители «Новой волны» раскритиковали возвращение Андрея Губина. Об этом сообщает 78.ru.

В СМИ и соцсетях второй день обсуждают громкое возвращение Андрея Губина — певец посетил творческий вечер, который устроили в его честь на «Новой волне». Он охотно общался с прессой и даже намекнул на будущие концерты.

До этого Андрей Губин избегал российского шоу-бизнеса, лишь изредка появляясь на ТВ. Несмотря на то, что некоторые давно скучали по артисту, в соцсетях бушуют настоящие страсти — часть зрителей пишут, что возвращению Губина уделяется слишком много внимания.

«Чего все с ним носятся? Пусть отдыхает, как все эти годы и делал», «От того Губина ничего не осталось, а этот как-то совсем не впечатляет», «Я из-за него не смотрела „Новую волну“, прям не могла смотреть, брезгую, что ли, страшный, лохматый, беззубый», — написали хейтеры.

Впрочем, было немало и тех, кто поблагодарил Игоря Крутого за приглашение артиста на фестиваль.

Ранее мы писали о том, что Губин исполнил новую песню, которую записал в Берлине.