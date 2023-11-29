«Что с лицом?»: внешний вид Лаймы Вайкуле напугал россиян

Певица Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости и напугала поклонников, об этом пишет Woman.ru.

На днях в Сети вышло новое видео с участием Лаймы Вайкуле. Певица поучаствовала в шоу на YouTube-канале «Сорян, это пранк». Однако заинтересовало зрителей вовсе не содержание ролика, а внешний вид певицы. На кадрах заметно, что знаменитость постарела.

Часть пользователей предположили, что Вайкуле появилась без косметики и фильтров. Кто-то даже заявил, что у певицы проблемы со здоровьем: «Пьет что ли? Что с лицом? С ее деньгами можно и без пластики себя омолодить. Или болячки домогают», «У нее онкология очень серьезная и уже очень много лет», «Пластические операции ей уже не помогают».

Напомним, Лайма Вайкуле уехала из России и заявила, что вернется только в случае «покаяния» и «извинений». Впрочем, артистка считает, что это вряд ли произойдет.

Ранее мы писали о том, что поэт Лаймы Вайкуле раскрыл причину скандальных заявлений уехавшей из РФ певицы.