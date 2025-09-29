«Что с лицом?»: Полину Диброву раскритиковали за уставший внешний вид
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва напугала пользователей Сети внешним видом. Полина вышла на связь с подписчиками в соцсетях, а на лице у нее были видны большие круги под глазами, напоминающие синяки.
В последнее время общественность обсуждает громкий развод телеведущего с молодой супругой. Она не стала скрывать, что заинтересовалась миллиардером Романом Товстиком и честно рассказала обо всем мужу. Полина стала активнее продвигать соцсети после скандала и показывает, чем занимается в своем женском клубе. Недавно они были на регате, в ходе которой Диброва даже получила травмы.
«Прекращайте «Худосрачить» (сплетничать и нести пургу – прим. ред.). Я уже регату завершила, а темы прежние», — заявила Полина в своем видео.
На кадрах на лице модели были видны круги под глазами. Подписчики поинтересовались, почему женщина выглядит старше своих лет.
«Почему у вас такие темные круги под глазами?», «Полина, ну как «не худосрачить»?», «Очень уставший вид, было сложно, это видно, надо теперь восстановиться и отдохнуть», «Что с лицом?» — написали в комментариях.
Сама модель не раз говорила о том, как ей неприятны обсуждения внешности.
«И что хочу вам сказать, первое и самое главное: считаю неприемлемым, неправильным и некрасивым обсуждать женщинам женщин. Все это отвратительно», — делилась мнением Диброва.
