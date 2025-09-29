«Что с лицом?»: Полину Диброву раскритиковали за уставший внешний вид

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва напугала пользователей Сети внешним видом. Полина вышла на связь с подписчиками в соцсетях, а на лице у нее были видны большие круги под глазами, напоминающие синяки.

В последнее время общественность обсуждает громкий развод телеведущего с молодой супругой. Она не стала скрывать, что заинтересовалась миллиардером Романом Товстиком и честно рассказала обо всем мужу. Полина стала активнее продвигать соцсети после скандала и показывает, чем занимается в своем женском клубе. Недавно они были на регате, в ходе которой Диброва даже получила травмы.

«Прекращайте «Худосрачить» (сплетничать и нести пургу – прим. ред.). Я уже регату завершила, а темы прежние», — заявила Полина в своем видео.

На кадрах на лице модели были видны круги под глазами. Подписчики поинтересовались, почему женщина выглядит старше своих лет.