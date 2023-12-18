«Что происходит вообще?»: телеведущая Лера Кудрявцева расстроилась, узнав свою судьбу

Телеведущая Лера Кудрявцева узнала свою судьбу на съемках шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Она съела пельмень с предсказанием — прогноз на ближайший год разочаровал звезду.

Кудрявцева рассказала о традициях на Новый год. Лера любит готовить салаты для праздничного стола под фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».

«У меня прямо это традиция», — разоткровенничалась телеведущая.

Она призналась, что верит в исполнение заветных желаний в канун Нового года. Во время шоу Лера попробовала два блюда с помещенными внутрь предсказаниями.

Изначально Кудрявцева продегустировала пельмени, которые приготовила фигуристка Ирина Слуцкая. Предсказание зависело от их начинки. Изюм предвещал деньги, гранат — любовь, шоколад — отсутствие хлопот в предстоящем году. Лере достался пельмень с орехами — это означает, что ее ждет много работы.

Расстроенная звезда заявила, что ожидала совсем другое предсказание.

«Новый год — год карьерного роста, уважения коллег и финансового процветания. Что происходит вообще? Где любовь, романтика, какие-то сказочные мечты?» — посетовала телеведущая.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Лера Кудрявцева скорбит из-за смерти Ары Мартиросяна.