«Был уникальным человеком»: актриса Яковлева раскрыла главное отличие Андрея Миронова от современных звезд

Актриса Алена Яковлева заявила, что ее коллега Андрей Миронов сильно отличался в современных звезд. По ее словам, он был крайне скромен, а это не та черта, которая присутствует у нынешних знаменитостей.

В беседе с NEWS.ru артистка призналась, что Миронов никогда не был звездой в плохом смысле этого слова. Он не выпячивал себя, а наоборот — старался быть даже незаметным. При этом среди режиссеров и зрителей он был очень популярен и востребован.

«Крайне скромен, не уверен в себе, рефлексировал периодически. Андрей Александрович был уникальным человеком, когда он пришел в театр, то стало очевидным, что пришла звезда», - рассказала Яковлева.

По мнению актрисы, действительно выдающиеся артисты никогда не страдают от «звездой болезни». А у нового поколения часто слишком поднимается самооценка. Но Алена Яковлева подчеркнула — и среди молодежи есть настоящие таланты.

Отметим, что в последнее время многие говорят об актере Никите Кологривом, который после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал попадать в скандалы. По мнению коллег, он не справился с нахлынувшей на него славой.

Ранее Алена Яковлева пообещала подать в суд, если ее отца нарисуют при помощи нейросети.