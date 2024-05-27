Опубликовано 27 мая 2024, 23:00
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«Что происходит?»: Лера Кудрявцева показала расплавленную в духовке пластиковую крышку
Ведущая Лера Кудрявцева показала расплавленную в духовке пластиковую крышку.
© Starface.ru
Ведущая Лера Кудрявцева рассказала в соцсетях, что собиралась запечь рыбу и включила духовку разогреваться. Спустя 15 минут она почувствовала странный запах: оказалось, что в духовке расплавилась пластиковая крышка для микроволновки.
Подробностями она поделилась в соцсетях.
Ведущая рассказала, что у нее установлена микроволновка с духовкой.
«Решила я запечь рыбу. Включила духовку разогреваться. Минут через 15 чувствую странный запах. Понять не могу, что происходит. Заглядываю в духовку и вижу вот это». Кудрявцева отметила, что купила крышку для микроволновки недавно.
Подписчики в комментариях заявили, что крышка, наверняка, не подходила для духовки. На это Кудрявцева ответила: «Конечно».
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева