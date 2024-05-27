«Что происходит?»: Лера Кудрявцева показала расплавленную в духовке пластиковую крышку

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала в соцсетях, что собиралась запечь рыбу и включила духовку разогреваться. Спустя 15 минут она почувствовала странный запах: оказалось, что в духовке расплавилась пластиковая крышка для микроволновки.

Подробностями она поделилась в соцсетях.

Ведущая рассказала, что у нее установлена микроволновка с духовкой.

«Решила я запечь рыбу. Включила духовку разогреваться. Минут через 15 чувствую странный запах. Понять не могу, что происходит. Заглядываю в духовку и вижу вот это». Кудрявцева отметила, что купила крышку для микроволновки недавно.

Подписчики в комментариях заявили, что крышка, наверняка, не подходила для духовки. На это Кудрявцева ответила: «Конечно».