«Что они там вытворили»: звезда «Моей прекрасной няни» Смолкин высказался о сериале с Иванченко

На российские экраны выйдет сериал в духе «Моей прекрасной няни». Главную роль в нем сыграет звезда шоу «Натальная карта», телеведущая Олеся Иванченко. Актер Борис Смолкин, запомнившийся зрителям по образу дворецкого Константина в легендарном ситкоме с Анастасией Заворотнюк, рассказал, что думает о новом проекте.

Хоть и создатели картины под названием «Няня Оксана» утверждают, что проект будет самостоятельным, его сюжет очень напоминает историю, которая легла в основу «Моей прекрасной няни». Звезда сериала Борис Смолкин отрицательно относится к ремейкам, но все же посмотрит новое шоу.

«Я плохо отношусь к ремейкам. Но новый сериал, наверное, посмотрю, чтобы понять, что они там вытворили», — приводит слова Смолкина Абзац.

Напомним, сюжет рассказывает о девушке из Краснодарского края, которая едет к жениху в Москву, но он ее бросает. По счастливой случайности, Оксана устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора и отца троих детей, роль которого исполнит актер Виктор Хориняк. Для Иванченко это будет дебют в кино.