«Что они экономят?»: русофобу Андрею Макаревичу* испортили настроение в отеле в Кишиневе

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) продолжает гастролировать за границей вместе с коллективом. Певец любит рассказывать об отелях, в которых останавливается, и особенно — критиковать их или находить какие-то забавные моменты. Недавно артист остановился в гостинице в Кишиневе, где его смутила ванная.

Обычно персонал отеля оставляет для клиентов различные моющие средства. Но в этой гостинице певец удивился, когда увидел баночку с желтой жидкостью. Дело в том, что артист не смог самостоятельно прочитать то, что на ней написано. Ему пришлось сделать снимок и максимально его увеличить.

Он признался, что сталкивается с подобным практически в каждой стране.

«Прекрасный отель, но, чтобы прочитать надпись на бутылочке, надо сфотографировать, а потом максимально увеличить. Что они экономят — краску?», — задался вопросом экс-ведущий программы «Смак».

В комментариях один из подписчиков отметил, что у средства не самый полезный состав из-за лаурил сульфатов в составе. Макаревич* ответил, что ему без разницы на это, главное понять кондиционер перед ним или шампунь.

Отметим, что на баночке написано shower cream gel, что в переводе с английского означает «крем гель для душа».

Ранее певец поднял цену на свои выступления после переезда в Израиль. Музыкант готов исполнить песни, от которых раньше отказывался по политическим причинам за повышенный гонорар.

*(признан иноагентом на территории РФ)