Андрей Макаревич* готов пожертвовать политическими убеждениями за повышенный гонорар

После переезда в Израиль лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* поднял цену на свои выступления с 30 до 35 тысяч евро. За эти деньги музыкант готов исполнить песни, от которых раньше отказывался по политическим причинам.

Речь идет о песнях «Поворот» и «Перекресток». Первая плохо ложится на еврейские мотивы, а вторая была написана под впечатлением от сирийского Дамаска, который давно сотрудничает с Москвой. Макаревич*, который ранее отказывался от этих композиций, теперь готов их исполнить, но за повышенный гонорар, пишет Telegram-канал Mash.

Помимо этого, артист требует оплатить ему и директору перелет, VIP-сопровождение из аэропорта, пятизвёздочную гостиницу, гримёрку, оборудованную удобным креслом, диваном, столом со свежими фруктами, газировкой, соленьями, чаем, хлебом, горьким шоколадом, 18-летним виски и бутылкой дорогого красного сухого вина. В райдере также присутствует врач-фониатр в случае необходимости, охрана и обслуживающий персонал.

Недавно Андрей Макаревич* оказался в центре скандала. Он рассказал пранкерам, что желает победы Украине и якобы «считает до нее дни». Музыкант также выразил готовность выступить в Киеве в первый же день его победы.

*(признан иноагентом на территории РФ)