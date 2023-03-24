«Что она вытворяла»: солистки «Тутси» набросились на бывшую коллегу Настю Крайнову

В последнее время вокруг группы «Тутси» ходит множество слухов. Бывшие и нынешние участницы коллектива публично выясняют отношения и открыто говорят о том, что творится за кулисами. В конце марта певицы приняли участие в шоу Яны Чуриковой «Фабрика с Яной Чу» и обсудили последние новости.

Напомним, что в первоначальном составе группы были участницы музыкального проекта: Маша Вебер, Ирина Ортман, Леся Ярославская, Настя Крайнова и Соня Кузьмина. Дочь знаменитого певца Кузьмина покинула коллектив почти сразу. После этого квартет долгое время оставался в таком составе.

В 2012 году девушки ушли в сольное творчество. Так и не получив ту популярность, о которой они мечтали, красавицы решили возродить «Тутси». Маша Вебер, Ирина Ортман и Леся Ярославская были за. Оставалось только позвать Настю Крайнову, но Ярославская высказывалась против. Вебер вспоминает, как позвонила Насте.

«Я сказала, что у нас уже есть песня. Она послушала и сказала: «Ну, мась, я такое петь не буду. Это колхоз!». Мы протянули ей руку после всех скандалов, после той грязи, которую она на нас лила. Когда Леся родила, что она вытворяла!» – процитировала экс-коллегу Маша.

Ярославская тоже вспоминает, что ей говорила бывшая подруга.

«Она звонила и говорила мне – кормящей матери: «Я костьми лягу, ты в группу не вернешься». У меня после этого скандала пропало молоко», – поделилась Леся.

Место Насти заняла другая девушка – Наталья Ростова. Но скандалы продолжились. Певицы и их продюсер Виктор Дробыш были недовольны, что Крайнова продолжает выступать с хитами группы и говорит о себе, как об «экс-Тутси».

«Хотя во всех интервью она говорит, что хочет петь современные песни, что мы, как «Бурановские бабушки», а она молодая современная женщина. Но поет все равно наши песни!» – возмущаются гостьи шоу.

Сама Настя пока никак не прокомментировала высказывания коллег. Но девушка заявляла в соцсетях, что готова дать интервью Яне Чуриковой и поделиться сокровенным.

Ранее мы писали о том, как Крайнова рассказала о драке с участницей «Тутси» Ириной Ортман.