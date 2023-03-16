«Что она может?»: Клара Новикова объяснила реакцию дочери на новость о ее романе с молодым

Юмористка Клара Новикова впервые раскрыла правду о романе с молодым человеком. О новых отношениях знаменитость не так давно сообщила во время творческого вечера в Москве.

Новикова призналась, что выдумала историю о молодом возлюбленном, и объяснила, зачем.

«Хочется же каких-то легенд и баек… Чего обо мне только не писали! И что я умерла, и что у меня появился внебрачный сын», - сказала юмористка.

Комментируя реакцию дочери на новость о романе, Новикова заявила, что та «тоже пошутила», будто мама ей ничего не говорила.

«Что она может сделать? Пускай маме на здоровье будет», - сказала артистка сайту mk.ru. Также Новикову попросили ответить, хватает ли ей средств на жизнь после отмены съемок на ТВ. На вопрос журналиста юмористка заявила, что «вполне себе живет».

Конкретную сумму в месяц, которая ей необходима, юмористка затруднилась привести, отметив, что «у каждого свои запросы».

Новикова объявила о новом романе в январе этого года. При этом она утверждала, что не планирует третий раз выходить замуж.