«Что он сделал для развития страны?»: Садальский заступился за Пугачеву на фоне предложения депутата

Актер Станислав Садальский встал на защиту певицы Аллы Пугачевой, которую председатель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал признать иноагентом. Он поразмышлял, что сделал депутат для развития страны.

Комментарий Садальского приводит сайт mk.ru.

Журавлев заявлял, что Пугачеву давно следовало признать иноагентом и не дожидаться, пока певица избавится от замка и активов предприятий.

После высказываний депутата Садальский заявил: «Хотелось бы подробнее узнать о деятельности депутата Журавлева. Что он сделал для развития нашей страны? Кроме бестолкового мелькания по ТВ и призыва лишить регалий Пугачеву».

Садальский задался вопросом, что «может, депутат должен нам петь песни, а певицы выдвигать инициативы по развитию страны?»

Ранее актер высказывался об эмиграции Пугачевой. Он пожалел певицу и назвал «рабой любви». Садальский уверен, что Примадонна своим отъездом «пошла поперек себя» и поступила «как жена декабриста».