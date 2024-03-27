«Что о ней говорить?»: как жители ДНР отреагировали на вероятное признание Пугачевой иноагентом

Певицу Аллу Пугачеву в скором времени могут признать иностранным агентом. Прокуратура попросила Министерство юстиции РФ присвоить ей соответсвующий статус. При этом о Примадонне вновь активно заговорили в Сети, что, по мнению жителей Донбасса, неуместно, заявил режиссер Вера Соколова в беседе с mk.ru.

Создатель кинокартин часто общается с россиянами, которые приезжают в Москву с новых территорий. По словам Сколовой, для жителей Донбасса вопрос с Примадонной давно решен. Лучшим наказанием, по их мнению, будет забвение. Поэтому люди не понимают, зачем вновь обсуждать Пугачеву в Сети и позволять ей быть на слуху.

«У них позиция давным-давно в отношении Пугачевой была обозначена: "Что о ней говорить? Забыть Пугачеву надо — и все!" Они крайне удивлены тому, что Аллу по-прежнему так активно обсуждают. Я с ними согласна. Самое главное наказание для Пугачевой и подобных ей — это забвение. В новых регионах России это прекрасно понимают», — заявила Соколова.

Ранее адвокат Александ Добровинский прокомментировал возможность штрафовать тех, кто слушает песни Пугачевой. Так, за проигрывание композиций в кафе и клубах действительно можно будет понести ответственность.