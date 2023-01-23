«Что-нибудь новое попробуем»: футболист Дмитрий Тарасов снова унизил жену Анастасию Костенко
Футболист Дмитрий Тарасов отказался от жены, потому что хочет попробовать что-то новое.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с нынешней супругой Анастасией Костенко. Спортсмен честно ответил на вопрос возлюбленной о том, был бы он с ней в следующей жизни. Ответ шокировал девушку и пользователей Сети.
Модель и многодетная мама устроила супругу блиц из нескольких «острых» вопросов. Анастасия прямо спросила, выбрал бы Дмитрий ее в качестве жены в следующей жизни. Дело происходило в спортзале во время упражнений. Мужчина должен был поцеловать супругу, если его ответ положительный. Но он этого не сделал.
«Ты обалдел?» – возмутилась Костенко.
«Ну, я могу прокомментировать. Следующая жизнь, значит, эту мы уже прожили вместе. Давай что-нибудь новое попробуем, нормально же», – с улыбкой сказал Тарасов.
Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Реакция законной жены осталась за кадром. Во время следующих вопросов поклонники узнали, что футболист готов к еще одному ребенку и любит смотреть на красивых девушек в Интернете.
«Ну, конечно. А что», – недоумевал спортсмен.
Пользователи Сети были в шоке от откровений знаменитости и посоветовали Анастасии следить за мужем, чтобы его «следующая жизнь» не началась в ближайшее время.
Ранее мы писали о том, что Тарасов опубликовал в соцсетях пост об обидах и ссорах в день рождения бывшей жены Ольги Бузовой.