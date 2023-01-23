«Что-нибудь новое попробуем»: футболист Дмитрий Тарасов снова унизил жену Анастасию Костенко

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с нынешней супругой Анастасией Костенко. Спортсмен честно ответил на вопрос возлюбленной о том, был бы он с ней в следующей жизни. Ответ шокировал девушку и пользователей Сети.

Модель и многодетная мама устроила супругу блиц из нескольких «острых» вопросов. Анастасия прямо спросила, выбрал бы Дмитрий ее в качестве жены в следующей жизни. Дело происходило в спортзале во время упражнений. Мужчина должен был поцеловать супругу, если его ответ положительный. Но он этого не сделал.

«Ты обалдел?» – возмутилась Костенко.

«Ну, я могу прокомментировать. Следующая жизнь, значит, эту мы уже прожили вместе. Давай что-нибудь новое попробуем, нормально же», – с улыбкой сказал Тарасов.